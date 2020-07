„Ich bin so glücklich und stolz auf meine Burschen. Es war ein brillanter Kampf. Meine Mannschaft ist ein Vorbild für den Fußball“, strahlte Struber. „Wir waren so klar in unserem Plan, so klar, wenn wir den Ball hatten und so klar, als wir gegen den Ball gespielt haben. Heute feiern wir eine große Party.“ Der ehemalige WAC-Coach Struber hatte Barnsley im November auf den Abstiegsrängen liegend übernommen.