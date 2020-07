Ein herrlich grüner Rasen, Sonnenschein, nur vereinzelte Quellwolken - Marc Digruber ist trotzdem mit Skibrille adjustiert. Sein Training soll möglichst nahe an seiner beruflichen Realität vonstattengehen. In seiner Heimat, bei seinem Motorik- und Sensorik-Trainer in Ybbs, überlässt er auf dem Weg zurück in den Weltcup-Zirkus nichts dem Zufall.