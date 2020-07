Am Samstag bestritt der Burgenlandligist den Test gegen Rust, Montag wurde ein Spieler des Gegners vor einer Routineoperation im Spital positiv auf das Coronavirus getestet. „Wir haben alle unsere Spieler darüber informiert, dass sie getestet werden“, erzählt Karall. „Beide Vereine sind in enger Abstimmung mit den Behörden, müssen jetzt einmal zwei Wochen in Quarantäne.“