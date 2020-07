Turniersieg als Trainer

Während abseits des Rasens seine offene Art auffällt - mit der er auch die Herzen der Jugendlichen beim Special Needs Team der Caritas OÖ eroberte. Was als einmaliger Besuch geplant war, entwickelte sich rasch zu wöchentlichen Trainings - „das erste Turnier haben wir mit mir als Coach dann gleich gewonnen“, erzählt der Riese. Der in Favoriten bereits eine Wohnung fand und künftig mit dem Rad zum Austria-Training kommen will.