Fährt Mick Schumacher schon bald in der Formel 1? Am vergangenen Wochenende hatte sich das 21-jährige Motorsport-Talent zwei dritte Plätze in der Formel 2 am Hungaroring geschnappt. Nach seinen Top-Leistungen in Ungarn gab es sogar Sonderlob von Ferraris Teamchef Mattia Binotto.