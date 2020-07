Dennoch sind Wechsel möglich: David Alaba ist da in der Gerüchteküche ohnehin omnipräsent. Offen ist auch die Zukunft von Valentino Lazaro, der noch von Inter an Newcastle verliehen ist. Michi Gregoritsch kehrt von Schalke zu Augsburg zurück. So wie Louis Schaub, der jetzt im Urlaub seine Verena geheiratet hat, zurück in Köln kein Leiberl mehr haben dürfte. Da klopft Hannover an. Während Aleks Dragovic in Leverkusen auf mehr Spielzeit pocht. Ähnliches hoffen auch Lienhart, Posch, Hinterseer oder Peter Zulj.