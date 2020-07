Dem Tod ist es egal, ob jemand arm oder wohlhabend, Schauspieler oder Zuschauer ist. Beim „Jedermann“ (Hugo von Hofmannsthal) in Salzburg stellt das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ Sommer für Sommer einen Treffpunkt von Reich und Schön dar. Während so einer Aufführung ereilt Hugo Flock, Millionär vom Wörthersee, am Domplatz der Herzstillstand. Kein Schicksal, sondern eiskalter Mord. Jemand hatte seinen Herzschrittmacher manipuliert. Die Exfrau? Deren junger Geliebter, der - wie makaber - eben an diesem Theaterabend den Tod verkörperte? Der Kardiologe gar?