In der Antike als Arznei, 1786 als „vitalisierendes Tonicum“ und für den Porzellanteint in kosmetischen Seifen und Cremes, fand man Arsen früher in jeder Apotheke. Strychnin wiederum sollte, rektal angewendet, 1811 in Paris Gelähmte heilen und brachte als „Energydrink“ einem Läufer bei der Olympiade 1904 in Amerika den Sieg - und fast den Tod.

(Bild: monropic/stock.adobe.com)