In Deutschland durchlief „Oki“ alle Nachwuchsteams. Mit der U…17 wurde er WM-Dritter und Vize-Europameister, Seite an Seite mit Dortmund-Star Emre Can („unsere Väter hören sich noch oft“). Als Deutsch-Türke durfte er auch für die türkische U…19 und U…20 ran. „Ich liebe beide Länder“, so der Messi-Fan, der für Leverkusen 2012 auf einen, in der Europa League auf zwei Kurz-Einsätze kam.