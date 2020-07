Für Konsumenten wird es teurer

Für Konsumenten bedeutet dies aber nicht nur die 20-prozentige Abgabe, die Abwicklung des Imports läuft über die Österreichische Post, die zusätzlich noch das Zollstellungsentgelt in der Höhe von zehn Euro einhebt. Einige Importhändler aus China arbeiten bereits an kundenfreundlichen Lösungen - so wickeln viele bereits ihre Bestellungen über europäische Logistikpartner ab oder mieten sich in europäische Lagerhäuser ein, um das Zollprozedere im Vorhinein zu erledigen.