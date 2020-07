Aichhorn will nach dem großen Sturm im vergangenen Jahr nun wieder Kraft schöpfen. „Die neue Sicherheit gibt uns ein gutes Gefühl“, so der Pongauer. Die Aufräumarbeiten am Hof des Kreebauern nach dem Unwetter dauern noch bis in den Herbst an. „So schnell kommt keine Mure mehr zu uns“, ist sich Aichhorn sicher.