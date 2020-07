Mittwoch, 8.30 Uhr am Salzburger Flughafen: Nieselregen, 17 Grad und gerade einmal eine Wizzair-Maschine mit dem Code W6 4589, die langsam in Richtung Terminal 1 rollt. Die 60 Passagiere, die aus dem zypriotischen Larnaca angekommen sind, stört das wenig. „Es war wirklich wunderschön dort, es waren nur sehr wenig Touristen unterwegs“, erzählt Heinz Parzer, als er sein Einreiseformular im Non-Schengen-Eingangsbereich nach zehn Tagen Sonnenurlaub ausfüllt. Corona wird „dort nicht so hochgeschaukelt, gelegentlich wird in Restaurants Fieber gemessen“, sagt der Eferdinger, der mit seiner Familie in Larnaca Urlaub machte.