Ein Ende der ungleichen Bezahlung - das forderten die Kommandanten der zum Milizeinsatz einberufenen Kompanien in einem Brief an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Seither unternimmt das Kabinett der Ministerin so einiges, um den Informanten zu finden, der den Brief der „Krone“ zugespielt hat. Das Kabinett selbst zeigt sich überrascht und will von der Sache nichts wissen.