Der Artikel der „Krone“ über das interessante Gebaren rund um die Testungen in der Tourismusindustrie sorgt für große Aufregung. Einerseits, da von den durch Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) angekündigten 65.000 Corona-Tests pro Woche in der Hochsaison (also jetzt) keine Rede sein kann (bislang sind es ca 10.000 Tests, und die einmalig). Andererseits ob des Engagements der exklusiven Beratungsfirma McKinsey, die gemeinsam mit der Wirtschaftskammer in die Evaluierung von Pilotphasen zu Testregionen involviert gewesen sein soll. Wie die „Krone“ aus gut informierten Kreisen erfuhr, sollen dabei enorme Summen geflossen sein (rund 200.000 Euro pro Woche).