89 von 280 Projekten aus dem Arbeitsübereinkommen der Stadtkoalition wurden abgeschlossen, 162 sind in Ausarbeitung. Das ist mitunter ein Grund, weshalb sich die Schlussbilanz in den Augen von Georg Willi sehen lassen kann. „Bestes Beispiel für das Funktionieren der Koalition ist die Altstadtbaustelle“, sagte Willi. Das sei keine einfache Entscheidung gewesen, doch jetzt seien auch die Gastronomen zusammengerückt – „und die Einheimischen füllen jeden Platz in den Altstadt-Gastgärten“.