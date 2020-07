Doch in die Verhandlungen zwischen der Führung von Racing Point und Vettel will sich Wolff nicht einmischen. „Ich bin nicht involviert in irgendwelche Gespräche zwischen Lawrence Stroll, Otmar (Szafnauer, Teamchef von Racing Point; Anm. d. Red.) und Sebastian“, sagt Wolff bei motorsport-total.com. „Meine Aktien an der Autofirma haben mit dem Formel-1-Team überhaupt nichts zu tun.“