Was genau beim Entschärfen der Höllenmaschine im Westen Rakkas schiefgelaufen ist, ist noch unklar. P., der bereits in seiner Zeit als Fremdenlegionär und eben später bei einer NGO in Syrien Minen, Blindgänger und andere Sprengfallen aus dem Verkehr zog, galt als Profi. Dennoch ein brandgefährlicher Job, für den ihm seine Kollegen in sozialen Medien Respekt zollen.