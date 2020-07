Kein Ruhmesblatt für die Wiener Gesundheitsversorgung: In Floridsdorf - einem Bezirk mit so vielen Einwohnern wie die Stadt Salzburg - ordiniert derzeit kein einziger Lungenfacharzt. Zumindest keiner mit Kassenvertrag. Und das in der Corona-Zeit! Leidtragende sind Patienten, die lange auf einen Termin warten müssen.