Uni rückt ins Zentrum

„Der Campus symbolisiert Aufbruchsstimmung“, betont Forschungsdekan Andreas Gruber. Medizinische Lehre, Forschung und Praxis rücken eng zusammen. „Außerdem werden wir damit eine konkurrenzfähige Fakultät am Markt der Med-Unis.“ Rektor Meinhard Lukas sieht eine Aufwertung des gesamten Südbahnhofviertels: „Mit dem neuen Med-Campus rückt die JKU ins Stadtzentrum.“ Die Landesräte Christine Haberlander und Markus Achleitner betonen die Zukunftsfähigkeit. Einerseits gehen viele Mediziner, auch im KUK, in den nächsten Jahren in Pension. Junge Mediziner erhalten die Chance, eng mit dem KUK „groß“ zu werden.