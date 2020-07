„Wer ist Rangnick?“

Aber auch von Milan-Star Zlatan Ibrahimovic gab es ordentlich Gegenwind für den ehemaligen Salzburg-Sportboss. „Wer ist Rangnick?“, fragte der Schweden-Bomber im Juli, „ich weiß nicht, wer das sein soll". Ja, vielleicht trat der Red-Bull-Zampano in Mailand zu selbstsicher auf, erwies den Italienern zu wenig Respekt - so zumindest der Vorwurf. Dazu kommt: Milan spielte nach der Corona-Pause immer besser und blieb in allen Spielen ungeschlagen. Seit Dienstagabend ist man fix für die Europa League qualifiziert. Also verlängerte man mit dem fast schon gefeuerten Trainer Pioli.