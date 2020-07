Ein 53-Jähriger Innviertler rief am Dienstag gegen 20 Uhr den Bergrettungsnotruf 140 an. Er gab an, dass er vom Brunnental, Gemeinde Steyrling, in Richtung Ödseen, Gemeinde Grünau, unterwegs sei. Er habe nur noch wenig Akku und bat die Disponentin, seinen Arbeitgeber zu verständigen, da er am 22. Juli 2020 vermutlich nicht rechtzeitig zu Arbeit kommen werde. Er befinde sich im weglosen Gelände und gehe bzw. klettere eine Schlucht hinauf.