Düstere Stimmung in der Amtsstube: Gleich mehrere Gemeinden blicken wegen des Bilanzskandals der Commerzialbank Mattersburg schweren Zeiten entgegen. In Summe fehlen sechs Millionen Euro in den Ortskassen. Wichtige Projekte liegen teilweise schon auf Eis. Beim Krisengipfel stellte das Land rasche Hilfe in Aussicht.