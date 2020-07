Eine Covid-Teststation in Fußnähe: Seit Dienstag können sich Mitarbeiter der Salzburger Stadthotels in der Gstättengasse auf Corona testen lassen. „In den Bezirken führen mobile Teams in den Betrieben Rachenabstriche durch“, so Labor-Chef Daniel Wallerstorfer. In der Stadt hält sich der Ansturm in Grenzen.