Ein unhaltbarer Zustand. Neben der Petition, die bald Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vorgelegt wird, kämpft nun auf Initiative der „Krone“ auch die Opposition dafür, die medizinische Lücke zu schließen. FPÖ und NEOS bringen noch heute je eine parlamentarische Anfrage an den Minister ein, die SPÖ will einen „Schulterschluss der Parteien“ in der nächsten Sitzung des Gesundheitsausschusses.