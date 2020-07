Stillschweigen vereinbart

Doch nun kam es zur Einigung - die Entlassung wurde zurückgenommen und in eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses umgewandelt, wie es am Mittwoch hieß. Wie viel Geld nun tatsächlich an den Mann fließen wird, wurde nicht bekannt, Stillschweigen sei vereinbart worden, hieß es. Wie allerdings aus dem Umfeld des Redakteurs zu erfahren war, dürfte es sich um eine „relevante Zahlung“ handeln, die deutlich höher als ein Jahresgehalt sei. Laut Angaben des Landesgerichts gegenüber der APA wurde in dem Fall „ewiges Ruhen“ vereinbart.