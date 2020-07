„Weil Zigtausenden Linzern der autofreie Hauptplaz ein Herzensanliegen ist, hat sich die Bewegung ,AUTOFREItag fürs Klima“ entschlossen, im Rahmen von angemeldeten Versammlungen den Probebetrieb für eine Woche fortzusetzen“ – mit diesem Satz kündigte die Initiative nun die Verlängerung des Testversuchs „Autofreier Hauptplatz“ an. Bereits ab Montag, 27. Juli, bis Donnerstag, 30. Juli, jeweils ab 16 bis 20.30 (!) Uhr, sperrt man die Theatergasse/Klosterstraße für eine Kundgebung, um die Aktion schließlich am Freitag ab 15 Uhr auf der Fahrbahn des Hauptplatzes zu feiern. Damit ist Letzterer fünf Tage in der Stoßzeit gesperrt.