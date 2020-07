Ein Kronzeuge im Mordfall der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia liegt nach einem mutmaßlichen Suizidversuch schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei auf Malta hatte den Taxifahrer Melvin Theuma in der Nacht auf Dienstag nach eigenen Angaben mit Stichwunden am Körper, Hals und den Händen gefunden. Weil der Kronzeuge am Mittwoch erneut vor Gericht aussagen sollte, tauchten sofort Gerüchte über einen möglichen Angriff auf Theuma auf.