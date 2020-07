Während die Umbauarbeiten in der Hagia Sophia in vollem Gange sind, um rechtzeitig für das erste Gebet am Wochenende fertig zu werden, üben nun auch immer mehr muslimische Theologen Kritik an der Umwidmung zu einer Moschee. Dies sei ein „schwerer und irreparabler Fehler“, heißt es in einer Erklärung, die mehrere liberale Gelehrte gemeinsam verfasst haben.