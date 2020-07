Nach dem Unfall auf der Salza am vergangenen Samstag, bei dem eine 24-jährige Frau aus Weißkirchen (OÖ) mit einem offenen Kanadier kenterte, sitzt der Schock in der Region tief: Die Frau erlag ihren Verletzungen! „Es war weder Hochwasser an dem Tag noch geschah das Unglück an einer gefährlichen Stelle“, sagt Siegfried Wiesenbauer, der Chef des renommierten Raftingunternehmens „Deep roots Adventures“ mit Sitz in Palfau.