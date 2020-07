Dies untermauern Vergleiche zur Erhebung vom Vorjahr: 19% der Über-60-Jährigen fühlen sich täglich einsam – das sind 15 Prozentpunkte mehr als im letzten Jahr. Insgesamt fühlen sich 41% der Senioren allein. Vier von zehn Älteren fühlten sich generell in der Corona-Krise, während der Ausgangssperre, allein. „Die Mehrheit fühlte sich also zwar nicht allein, aber in absoluten Zahlen waren dennoch 160.000 Senioren einsam – und das sind nicht wenige“, betont Seniorenbund-Chef Josef Pühringer.