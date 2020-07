Als Polizeibeamter „Schmid“ gab sich ein Unbekannter am Mittwoch am Telefon aus, um eine 82-jährige Pensionistin in Klagenfurt reinzulegen. Ihre Tochter habe in Graz einen Unfall verursacht; sie müsse 30.000 Euro Kaution zahlen. In St. Peter erstattete eine zweite Pensionistin Anzeige!