Erstaunliche Funde

Seit 2015 wird am Schöckl gegraben, die teilweise erstaunlichen und mitunter sogar sensationellen Fundstücke - wie die vielen Glasarmreifen oder eine rare Münze aus dem heutigen Homs in Syrien - kann man ab heute und bis Ende 2021 in der feinen Schau „Die Römer auf dem Schöckl“ im Archäologiemuseum im Grazer Schloss Eggenberg bestaunen.