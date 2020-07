„Das sind keine Menschen für mich“

Das sieht auch Sabrina R. so, die die größte Freude mit ihrem schönen „Finn“ hat: „Alles, was feig aus dem Hinterhalt kommt und gegen ein wehrloses Lebewesen abzielt, ist unerträglich.“ Sie lässt ihre Samtpfote im Moment nur beaufsichtigt in den Garten. Die Steirerin erinnert sich gut daran, wie vor Jahren in ihrem Viertel Katzen verschwunden sind. „Weil das so schöne waren, machte es die Runde, dass sie wegen ihres Fells gestohlen würden. Da haben viele einige Stellen bei ihnen ausrasiert, um sie zu schützen!“ Nachsatz: „Für Tierquäler fehlen mir die Worte. Das sind keine Menschen für mich.“