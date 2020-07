Daniel Maderner: „Für mich war nach dem Gespräch mit Christian Möckel schnell klar, dass ich die Chance, beim SCR Altach zu spielen, ergreifen möchte. Ich glaube, dass die Spielphilosophie sehr gut zu mir passt. Außerdem wird in Altach sehr professionell und akribisch gearbeitet, weshalb ich dem Verein in den kommenden Jahren viel zutraue. Ich möchte vom ersten Tag an mithelfen, dass wir erfolgreich sind und freue mich bereits darauf, die Mannschaft kennenzulernen.“