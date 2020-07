Während Mama nach neuem Gewand Ausschau hielt, steckte die Dreijährige Ida aus Ried in der Riedmark den Kopf durch das Fenster eines Spiel-Zuges und kam nicht mehr alleine heraus. Über die Rubrik „Sag was nettes“ wandte sich Romana Falkner an Ö3 um „Danke“ zu sagen. Die „Krone“ ermöglichte der 43-Jährigen nun ein freudiges Wiedersehen mit dem Haustechniker Hannes Steindl.