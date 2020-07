Im Vorjahr schon am Stockerl

Im Vorjahr nahm der mittlerweile 39-Jährige erstmals die „Moto-Paralympics“ in Angriff - eine Rennserie für körperlich Beeinträchtigte, die im Rahmen der Moto-GP gefahren wurde. Und wo er sich auf seiner KTM Super Duke im Finale in Magny Cours als Dritter über einen Stockerlplatz freuen durfte. „Heuer fällt die Serie coronabedingt leider aus“, berichtete „Lanzi“. Der aber dennoch am Wochenende zu einem Renneinsatz kommt. „Wir fahren im Rahmen der italienischen Meisterschaften in Misano mit, natürlich ohne Fans“, erzählte der zweifache Familienvater, der am Donnerstag mit einem Mechaniker gen Italien aufbricht.