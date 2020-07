Die Wolfsburger starteten am Mittwoch mit dem ersten von zwei geforderten Corona-Tests in die Vorbereitung. Der Fokus bei den Niedersachsen liegt erst einmal auf dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Schachtar Donezk. Die Partie findet am 5. August in Kiew statt, das Hinspiel hatte der deutsche Bundesligist vor der Corona-Pause mit 1:2 verloren. „Wir werden alles daran setzen, in Donezk zu gewinnen, damit wir bei dem Mini-Final-Turnier in Nordrhein-Westfalen dabei sind“, sagte Glasner. Der Oberösterreicher geht in seine zweite Saison beim VfL.