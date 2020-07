Zurück in die Zukunft: Die bereits vor Jahren ausgetüftelte Digitalisierungsstrategie des Landes machte sich in der Krise bezahlt. Jetzt liegen erste Entwürfe zum Angreifen vor: Die Bauarbeiten zum millionenschweren Haus der Digitalisierung in Tulln sollen in knapp einem Jahr starten und bis 2023 fertiggestellt sein.