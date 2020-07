Neben all den großen Chart-Erfolgen, ECHO-Nominierungen und ausverkauften Hallen - was sind denn so die größten Highlights eurer langen Karriere?

Freddy: Etwas Besonders, was in Zukunft noch ansteht, ist die nächste Tour, die uns durch alle deutschsprachigen Länder führt. Von jedem verkauften Ticket geht ein Teil an die deutsche Krebshilfe. So etwas haben wir noch nie gemacht und ich finde es toll, dass wir auch mal etwas zurückgeben können von all dem, was uns vergönnt war bislang. Die Zuseher werden also nicht nur eine tolle neue Show erleben, sondern tun zusätzlich noch etwas wirklich Gutes.

Martin: Wir haben uns der Krebshilfe verschrieben und haben unlängst eine Aktion gemacht, wo wir für die Einnahmen bei einer Tankstelle Autos geputzt haben. Jeder von uns beiden hat dann auch noch privat 10.000 Euro dafür gespendet. Wir möchten etwas zurückgeben dafür, was wir durch den lieben Gott und unsere Fans selbst erleben dürfen.