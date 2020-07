„Kameras in den Schlafzimmern“

Die Frau, die mit den Anwälten der Opfer von Jeffrey Epstein in den USA zusammenarbeitet und bereits gegen Epstein ausgesagt hatte, sagte auch, dass es allgemein bekannt gewesen sei, dass der Milliardär und Maxwell prominente Freunde heimlich gefilmt haben. „Es war ein offenes Geheimnis, dass er Kameras in den Schlafzimmern hatte. Jeffrey verbrachte viel Zeit in diesem Raum und schaute sich die Videos an. Ich bin sicher, er hatte auch Videos von Mädchen und Männern, die Sex hatten. Er war eben ein Voyeur.“