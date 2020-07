Ein riesiger toter Wal ist an einem Strand in Indonesien angeschwemmt worden. Der 23 Meter lange Meeressäuger wurde nach Behördenangaben am Dienstag nahe der Hafenstadt Kupang gesichtet, am Mittwoch aber wieder ins Meer gespült. Experten der indonesischen Umweltbehörde brachten anschließend den Kadaver wieder an Land, um zu klären, woran das Tier gestorben ist.