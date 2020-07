Die Errichtung eines Heizwerks lässt seit Wochen die Wogen in der beschaulichen Gemeinde am Fuße der Rosalia hochgehen. Im Zentrum der Kritik: Bürgermeister Bernhard Karnthaler. Jetzt erreicht der Wirbel einen neuen Höhepunkt: Ein Anonymus bezeichnet in einem Schreiben alle VP-Gemeinderäte in Bausch und Bogen als „Bürger-Verräter“ und „Speichellecker“, wirft Karnthaler Günstlingswirtschaft vor: „Die türkise Hand wäscht die schwarze Hand, und beide bleiben dreckig.“ Zum Schluss wird dem Ortschef vorgeworfen, ein „Bauern-Napoleon“ zu sein.