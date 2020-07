Meine Freundin Conni kommt endlich ins Kino: In dem ersten animierten Filmabenteuer (ab 6.8. im Kino) des aus zahlreichen Büchern und Hörspielen bekannten Mädchens geht Conni zum ersten Mal ohne ihre Familie auf eine große Reise. Mit im Gepäck: Ein blinder Passagier! krone.at verlost Tickets für die Premiere des neuen Trickfilmabenteuers „Meine Freundin Conni - Das Geheimnis um Kater Mau“ am 5. August im Cineplexx Millennium City in Wien.