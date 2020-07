Tesla will in Grünheide von Juli 2021 an Elektroautos herstellen und möglichst bald das Ziel von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr erreichen. Die abschließende umweltrechtliche Genehmigung fehlt noch, Tesla baut derzeit auf eigenes Risiko mit vorläufigen Teilgenehmigungen. Das Projekt ist bei Naturschützern und Bürgern aus der Region umstritten.