„Meinen Dank an Sie und Ihre Familien möchte ich Ihnen dafür aussprechen, dass Sie sich in unsicheren Zeiten entschlossen haben, einen Dienst für die Allgemeinheit zu leisten“, erklärte der Landeskommandant am Dienstag bei der Verabschiedung von rund 80 Milizsoldaten, welche nun wieder in ihr Zivilleben zurückkehren. Und die in der Andreas Hofer Kaserne in Absam für ihre Leistungen im Corona-Einsatz mit der Einsatzmedaille ausgezeichnet wurden.