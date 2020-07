Nicht nur die in Nashville beheimatete Goldstimme Kandace Springs kann ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, immer mit dem allmächtigen Prince vergleichen zu werden - auch Lianne La Havas übersteht kein Interview, ohne an das amerikanische Genie erinnert zu werden. Natürlich sind dafür das Zusammenarbeiten auf den Prince-Alben „Art Official Age“ (2014) und „HITnRUN Phase One“ (2015) verantwortlich, aber die Londonerin hat weit mehr aufzuweisen. Ähnlich wie in den Fußballerakademien wurde La Havas‘ Songwriting früh bei Warner Music gestärkt. Zwei Jahre probierte sie sich an unterschiedlichsten Stilen aus, experimentierte mit Klängen und fand sich am sehr zurückgelehnten Debüt „Is Your Love Big Enough?“ (2012) selbst. Die Aufnahme in die renommierte „BBC Sound Of…“-Liste war der größte Lohn, doch kundige Musikhörer merkten - hier war ein R&B/Soul-Stern geboren.