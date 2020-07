Die Kammer rät daher, auf den Sitz der Krypto-Firmen zu achten. Sei dieser unklar oder in Übersee, sei Vorsicht geboten. „Schauen Sie auf der Krypto-Website genau nach, ob es eine Aufsicht, also einen Hinweis auf die Zuständigkeit einer Finanzaufsichtsbehörde gibt. Wo ist der Gerichtsstand und welches Recht gilt? Gibt es Firmenbuchnummern?“, so die AK. Obacht sei auch angebracht, wenn mit kleinen Einstiegsbeträgen geködert werde, die sofort einen Gewinn erzielten. Das sei ein gängiges Muster von dubiosen Plattformen. „Es gilt: Appetit auf ‘mehr‘ machen - also höhere Beträge einzuzahlen“, warnen die Arbeitnehmervertreter.