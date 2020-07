Schnelle Einigung trotz doppelt so hohem Budget

Was positiv stimmt: „Europas Lernkurve zeigt nach oben. Erinnern wir uns an die Finanzkrise. Da wurde zwei Jahre lang gestritten, und am Ende gab es nur Kredite. Nun hat man sich schnell geeinigt und ein Verhältnis von Zuschüssen und Krediten geschaffen“, sagte Schmidt. Obwohl es um ein doppelt so hohes Budget wie sonst gegangen ist.