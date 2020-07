Auch Brand gelegt

Außerhalb des Gebäudes versuchten die beiden mit Desinfektionsmittel Plakatständer in Brand zu setzen. Danach fuhren die Jugendlichen noch in Richtung Osten, beschädigten einen „stummen Zeitungsverkäufer“ und setzten die darin befindlichen Zeitungen in Brand. Im Zuge der Ermittlungen konnten weitere Sachbeschädigungen und Diebstähle im Gemeindegebiet von Seeboden und Spittal an der Drau geklärt werden.