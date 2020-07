Nächster Zuwachs aus den hinteren Wiener FPÖ-Reihen für das Team HC Strache: Der bisherige blaue Landtags- und Gemeinderatsabgeordnete Günter Kasal, auch Bezirksparteiobmann in Hietzing, wechselt zur neuen Liste, wie er am Mittwoch bekannt gab. Auch alle sieben freiheitlichen Bezirksräte in Hietzing sind aus der FPÖ ausgetreten, der Großteil von ihnen soll ebenfalls zur neuen Strache-Partei wechseln.